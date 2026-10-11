New Orleans Saints inactives for Minnesota Vikings game | 2026 NFL Week 5

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Minnesota Vikings:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 33 EDGE Anfernee Jennings
- No. 42 Safety Mike Reid
- No. 55 Linebacker Kaden Elliss
- No. 65 Guard Jeremiah Wright
- No. 91 Defensive lineman Vernon Broughton
- No. 93 Defensive lineman Nathan Shepherd
Minnesota Vikings inactives:
- No. 3 Wide receiver Jordan Addison
- No. 8 Safety Jakobe Thomas
- No. 9 Wide receiver Odell Beckham Jr.
- No. 12 Quarterback Max Brosmer
- No. 20 Cornerback Charles Demmings
- No. 71 Tackle Christian Darrisaw
- No. 99 Defensive lineman Elijah Williams