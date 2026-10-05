New Orleans Saints inactives for Atlanta Falcons game | 2026 NFL Week 4

New Orleans Saints inactives for Monday's game vs. Atlanta Falcons:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 25 Cornerback Decamerion Richardson
- No. 33 EDGE Anfernee Jennings
- No. 52 Defensive lineman Christen Miller
- No. 55 Linebacker Kaden Elliss
- No. 87 Tight end Noah Fant
- No. 96 EDGE Carl Granderson
Atlanta Falcons inactives:
No. 13 Quarterback Cooper Rush (designated 3rd QB)
No. 18 Quarterback Jack Strand
No. 36 Cornerback Malcom DeWalt LV
No. 37 Cornerback Roger Longerbeam
No. 51 Linebacker Jared Ivey
No. 75 Tackle Ethan Onianwa