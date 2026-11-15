New Orleans Saints inactives for Carolina Panthers game | 2026 NFL Week 10

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Carolina Panthers:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 42 Safety Mike Reid
- No. 43 Running back CJ Donaldson
- No. 53 Linebacker Jaylan Ford
- No. 75 Tackle Taliese Fuaga
- No. 78 Center Erik McCoy
Carolina Panthers inactives:
- No. 0 Tight End Ja'Tavion Sanders
- No. 16 Quarterback Haynes King (designated third QB)
- No. 24 Cornerback Will Lee III
- No. 29 Running back AJ Dillon
- No. 58 Linebacker Bobby Okereke
- No. 75 Center Sam Hecht
- No. 93 Defensive tackle TeRah Edwards