New Orleans Saints inactives for Pittsburgh Steelers game | 2026 NFL Week 7

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. New York Giants:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 42 Safety Mike Reid
- No. 51 Guard Cesar Ruiz
- No. 82 Tight End Treyton Welch
- No. 93 Defensive lineman Nathan Shepherd
- No. 95 Defensive lineman John Ridgeway III
- No. 98 EDGE Tyree Wilson
Pittsburgh Steelers inactives:
- No. 15 Wide receiver Ben Skowronek
- No. 16 Quarterback Drew Allar
- No. 18 Quarterback Will Howard (designated 3rd QB)
- No. 26 Cornerback Brandin Echols
- No. 29 Running back Eli Heidenreich
- No. 39 Cornerback Terell Smith