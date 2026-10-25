 Skip to main content
New Orleans Saints 2026
Advertising

Saints News | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com

Powered By

New Orleans Saints inactives for Pittsburgh Steelers game | 2026 NFL Week 7

Cesar Ruiz, Nathan Shepherd out for Sunday's game vs. Steelers

Oct 25, 2026 at 07:02 AM
Author Image
New Orleans Saints

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. New York Giants:

Saints_20260512_App Site Promotion-1920x1080

SAINTS MOBILE APP

Download to get the latest news, stats, scores and much more!

DOWNLOAD NOW

Related Links

Pittsburgh Steelers inactives:

  • No. 15 Wide receiver Ben Skowronek
  • No. 16 Quarterback Drew Allar
  • No. 18 Quarterback Will Howard (designated 3rd QB)
  • No. 26 Cornerback Brandin Echols
  • No. 29 Running back Eli Heidenreich
  • No. 39 Cornerback Terell Smith

Related Content

news

New Orleans Saints inactives for New York Giants game | 2026 NFL Week 6

LB Kaden Elliss, DL Nathan Shepherd out for Sunday's game vs. Giants

news

New Orleans Saints inactives for Minnesota Vikings game | 2026 NFL Week 5

DL Nathan Shepherd, Vernon Broughton out for Sunday's game vs. Vikings

news

New Orleans Saints inactives for Atlanta Falcons game | 2026 NFL Week 4

Kaden Elliss, Noah Fant out for Monday Night Football vs. Falcons

news

New Orleans Saints inactives for Las Vegas Raiders game | 2026 NFL Week 3

Martin Emerson Jr., Barion Brown out for Sunday's game vs. Raiders

news

New Orleans Saints inactives for Baltimore Ravens game | 2026 NFL Week 2

Christen Miller, Kendre Miller out for Sunday's game vs. Ravens

news

New Orleans Saints inactives for Detroit Lions game | 2026 NFL Week 1

Alvin Kamara, Cam Jordan out for Sunday's opener vs. Lions

news

New Orleans Saints inactives for Atlanta Falcons game | 2025 NFL Week 18

Alvin Kamara, Bryan Bresee, Chris Olave out for Sunday's game vs. Falcons

news

New Orleans Saints inactives for Tennessee Titans game | 2025 NFL Week 17

Alvin Kamara, Bryan Bresee, Mason Tipton out for Sunday's game vs. Titans

news

New Orleans Saints inactives for New York Jets game | 2025 NFL Week 16

Alvin Kamara, Cesar Ruiz out for Sunday's game vs. Jets

news

New Orleans Saints inactives for Carolina Panthers game | 2025 NFL Week 15

Justin Reid, Alvin Kamara OUT for Sunday's game vs. Panthers

news

New Orleans Saints inactives for Tampa Bay Buccaneers game | 2025 NFL Week 14

Seven players are OUT for Sunday's game vs. Buccaneers

Saints-Digest-Promo-26-1920x1080

GET IN THE HUDDLE

Receive the latest Saints news, injury updates, alerts and offers straight to your inbox!

SIGN UP NOW
Advertising