New Orleans Saints inactives for Cleveland Browns game | 2026 NFL Week 9

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Cleveland Browns:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 42 Safety Mike Reid
- No. 43 Running back CJ Donaldson
- No. 52 Defensive lineman Christen Miller
- No. 53 Linebacker Jaylan Ford
- No. 74 Tackle Mason Murphy
- No. 95 Defensive lineman John Ridgeway III
Cleveland Browns inactives:
- No. 4 Quarterback DeShaun Watson
- No. 15 Quarterback Taylen Green (designated third QB)
- No. 17 Linebacker Justin Jefferson
- No. 20 Cornerback Noah Igbinoghene
- No. 52 Center Parker Brailsford
- No. 96 Defensive tackle Maliek Collins