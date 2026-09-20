New Orleans Saints inactives for Baltimore Ravens game | 2026 NFL Week 2

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Baltimore Ravens:
- No. 5 Running back Kendre Miller
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 25 Cornerback Decamerion Richardson
- No. 44 Linebacker Isaiah Stalbird
- No. 52 Defensive lineman Christen Miller
- No. 74 Tackle Mason Murphy
- No. 95 Defensive lineman John Ridgeway III
Baltimore Ravens inactives:
No. 4 Wide Receiver Zay Flowers
No. 12 Quarterback Joe Fagnano (designated third QB)
No. 40 Linebacker Teddye Buchanan
No. 72 Guard Andrew Vorhees
No. 78 Tackle Gerad Lichtenhan
No. 92 Defensive tackle Nnamdi Madubuike