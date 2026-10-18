New Orleans Saints inactives for New York Giants game | 2026 NFL Week 6

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. New York Giants:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 33 EDGE Anfernee Jennings
- No. 42 Safety Mike Reid
- No. 55 Linebacker Kaden Elliss
- No. 93 Defensive Lineman Nathan Shepherd
- No. 95 Defensive Lineman John Ridgeway III
New York Giants inactives:
- No. 12 Cornerback Colton Hood
- No. 13 Quarterback Jake Haener (designated third QB)
- No. 72 Offensive Lineman Jermaine Eluemunor
- No. 27 Safety Tyler Nubin
- No. 84 Tight End Theo Johnson
- No. 99 Defensive Lineman C.J. Okoye