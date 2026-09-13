New Orleans Saints inactives for Detroit Lions game | 2026 NFL Week 1

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Detroit Lions:
- No. 4 Tight end Oscar Delp
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 41 Running back Alvin Kamara
- No. 74 Tackle Mason Murphy
- No. 94 EDGE Cameron Jordan
- No. 95 Defensive lineman John Ridgeway III
- No. 97 Defensive lineman Khristian Boyd
Detroit Lions inactives:
No. 2 Cornerback Ennis Rakestraw Jr.
No. 5 Safety Christian Izien
No. 41 Linebacker Jimmy Rolder
No. 94 Defensive tackle Mekhi Wingo
No. 99 EDGE Ahmed Hassanein