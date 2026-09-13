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New Orleans Saints 2026
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New Orleans Saints inactives for Detroit Lions game | 2026 NFL Week 1

Alvin Kamara, Cam Jordan out for Sunday's opener vs. Lions

Sep 13, 2026 at 10:35 AM
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New Orleans Saints

New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Detroit Lions:

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Detroit Lions inactives:

No. 2 Cornerback Ennis Rakestraw Jr.
No. 5 Safety Christian Izien
No. 41 Linebacker Jimmy Rolder
No. 94 Defensive tackle Mekhi Wingo
No. 99 EDGE Ahmed Hassanein

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