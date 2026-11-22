New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Chicago Bears:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 20 Linebacker Pete Werner
- No. 22 Cornerback Martin Emerson Jr.
- No. 30 Running back Audric Estimé
- No. 72 Offensive lineman Asim Richards
- No. 75 Tackle Taliese Fuaga
- No. 78 Center Erik McCoy
Chicago Bears inactives:
No. 6 Defensive back Kyler Gordon
No. 11 Quarterback Case Keenum (designated third QB)
No. 49 Linebacker Keyshaun Elliott
No. 74 Offensive lineman Jordan McFadden
No. 91 Defensive lineman Jayden Loving