New Orleans Saints inactives for Sunday's game vs. Cincinnati Bengals:
- No. 11 Quarterback Zach Wilson (designated third QB)
- No. 43 Running back CJ Donaldson
- No. 72 Offensive lineman Asim Richards
- No. 75 Tackle Taliese Fuaga
- No. 83 Tight end Juwan Johnson
- No. 93 Defensive lineman Nathan Shepherd
Cincinnati Bengals inactives:
- No. 5 Wide receiver Tee Higgins
- No. 62 Guard Brian Parker II
- No. 66 Guard Dalton Risner
- No. 77 Offensive tackle Miles Hinton
- No. 96 Defensive tackle Landon Robinson