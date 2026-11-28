New Orleans Saints Executive Vice President/General Manager Mickey Loomis announced today that the club has elevated tight end Treyton Welch from the practice squad to the active roster (standard elevation) for Sunday's contest at the Cincinnati Bengals.
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