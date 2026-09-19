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New Orleans Saints 2026
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Saints News | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com

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Saints announce roster moves

Shift4 Transaction Alert: Saints announce gameday elevations for Week 2 vs. Ravens

Sep 19, 2026 at 01:10 PM
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New Orleans Saints
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The New Orleans Saints have elevated WR Kevin Austin Jr. and LS Scott Daly to the active roster (standard elevations) for Sunday's game at the Baltimore Ravens.

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