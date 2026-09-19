The New Orleans Saints have elevated WR Kevin Austin Jr. and LS Scott Daly to the active roster (standard elevations) for Sunday's game at the Baltimore Ravens.
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Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints sign RB CJ Donaldson to active roster, LS Scott Daly to practice squad
Saints announce roster moves
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Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints announce gameday elevations for Week 1 vs. Lions
New Orleans Saints announce roster moves
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Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints awarded CB Decamerion Richardson from waivers, sign WR Kevin Austin Jr., TE Treyton Welch to practice squad
Saints announce roster moves
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