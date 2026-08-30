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New Orleans Saints 2026
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Saints News | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com

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New Orleans Saints announce roster moves

Shift4 Transaction Alert: Saints waive 10 players

Aug 29, 2026 at 07:08 PM
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New Orleans Saints
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New Orleans Saints Executive Vice President/General Manager Mickey Loomis announced today that the club has waived the following ten players:

NamePos.HeightWeightAgeExp.College
Ronnie BellWR6-0192263Michigan
Elliott DavisonS6-0190241UTSA
Hunter DekkersQB6-3215251Iowa Western
Bub MeansWR6-2215253Pittsburgh
Zaire Mitchell-PadenTE6-5257272Florida Atlantic
Garrett NelsonEDGE6-1222261Nebraska
Kahlil SaundersDL6-428723RKentucky
Brien TaylorDL6-429323RFlorida
Xavier TrussT/G6-7320252Georgia
Malakai WilliamsEDGE6-525224RBoise State

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