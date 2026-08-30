New Orleans Saints announce roster moves

New Orleans Saints Executive Vice President/General Manager Mickey Loomis announced today that the club has waived the following ten players:
|Name
|Pos.
|Height
|Weight
|Age
|Exp.
|College
|Ronnie Bell
|WR
|6-0
|192
|26
|3
|Michigan
|Elliott Davison
|S
|6-0
|190
|24
|1
|UTSA
|Hunter Dekkers
|QB
|6-3
|215
|25
|1
|Iowa Western
|Bub Means
|WR
|6-2
|215
|25
|3
|Pittsburgh
|Zaire Mitchell-Paden
|TE
|6-5
|257
|27
|2
|Florida Atlantic
|Garrett Nelson
|EDGE
|6-1
|222
|26
|1
|Nebraska
|Kahlil Saunders
|DL
|6-4
|287
|23
|R
|Kentucky
|Brien Taylor
|DL
|6-4
|293
|23
|R
|Florida
|Xavier Truss
|T/G
|6-7
|320
|25
|2
|Georgia
|Malakai Williams
|EDGE
|6-5
|252
|24
|R
|Boise State