The New Orleans Saints have signed kicker Charlie Smyth to the active roster from the practice squad and elevated (standard) cornerback TJ Hall Jr. and tackle Colby Sorsdalto the active roster from the practice squad for Sunday's game at the Chicago Bears.
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New Orleans Saints sign T Colby Sorsdal to practice squad
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