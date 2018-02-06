NFL releases full list of 2018 Combine participants

|PLAYER
|SCHOOL
|POSITION
|ADAMS, JOSH
|NOTRE DAME
|RB
|ADENIYI, OLA
|TOLEDO
|DL
|AKINS, JORDAN
|CENTRAL FLORIDA
|TE
|ALEXANDER, JAIRE
|LOUISVILLE
|DB
|ALLEN, AUSTIN
|ARKANSAS
|QB
|ALLEN, BRIAN
|MICHIGAN ST
|OL
|ALLEN, JOSH
|WYOMING
|QB
|ALLEN, MARCUS
|PENN ST
|DB
|ANDREWS, MARK
|OKLAHOMA
|TE
|APKE, TROY
|PENN ST
|DB
|ARMSTRONG, DORANCE
|KANSAS
|DL
|ARUNA, ADE
|TULANE
|DL
|ATEMAN, MARCELL
|OKLAHOMA ST
|WR
|ATKINS, JOHN
|GEORGIA
|DL
|AVERETT, ANTHONY
|ALABAMA
|DB
|AVERY, GENARD
|MEMPHIS
|LB
|BADGLEY, MIKE
|MIAMI-FL
|K
|BAKER, JEROME
|OHIO ST
|LB
|BALLAGE, KALEN
|ARIZONA ST
|RB
|BARKLEY, SAQUON
|PENN ST
|RB
|BARRETT, J T
|OHIO ST
|QB
|BATES, JESSIE
|WAKE FOREST
|DB
|BAUGH, MARCUS
|OHIO ST
|TE
|BAWDEN, NICK
|SAN DIEGO ST
|RB
|BELLAMY, DAVIN
|GEORGIA
|LB
|BENKERT, KURT
|VIRGINIA
|QB
|BERRIOS, BRAXTON
|MIAMI-FL
|WR
|BIERRIA, KEISHAWN
|WASHINGTON
|LB
|BLANDING, QUIN
|VIRGINIA
|DB
|BRIGHT, DAVE
|STANFORD
|OL
|BROWN, DREW
|NEBRASKA
|K
|BROWN, DREW
|VIRGINIA
|DL
|BROWN, ORLANDO
|OKLAHOMA
|OL
|BROWN, TONY
|ALABAMA
|DB
|BRYAN, TAVEN
|FLORIDA
|DL
|BURKS, OREN
|VANDERBILT
|LB
|BURNETT, DEONTAY
|SOUTHERN CALIFORNIA
|WR
|CABINDA, JASON
|PENN ST
|LB
|CAIN, DEON
|CLEMSON
|WR
|CALLAWAY, ANTONIO
|FLORIDA
|WR
|CAMPBELL, CHRIS
|PENN ST
|DB
|CANTRELL, DYLAN
|TEXAS TECH
|WR
|CAPPA, ALEX
|HUMBOLDT ST
|OL
|CAREW, TANNER
|OREGON
|ST
|CARLSON, DANIEL
|AUBURN
|K
|CARRINGTON, DARREN
|UTAH
|WR
|CARTER, LORENZO
|GEORGIA
|LB
|CHACHERE, ANDRE
|SAN JOSE ST
|DB
|CHANDLER, SEAN
|TEMPLE
|DB
|CHARK, D J
|LOUISIANA ST
|WR
|CHRISTIAN, GERON
|LOUISVILLE
|OL
|CHUBB, BRADLEY
|NORTH CAROLINA ST
|DL
|CHUBB, NICK
|GEORGIA
|RB
|CICHY, JACK
|WISCONSIN
|LB
|CLAPP, WILL
|LOUISIANA ST
|OL
|COBBS, SIMMIE
|INDIANA
|WR
|COLE, MASON
|MICHIGAN
|OL
|COLEMAN, LAVON
|WASHINGTON
|RB
|CONKLIN, TYLER
|CENTRAL MICHIGAN
|TE
|CORBETT, AUSTIN
|NEVADA
|OL
|COUTEE, KEKE
|TEXAS TECH
|WR
|COVINGTON, CHRIS
|INDIANA
|LB
|CRAWFORD, JUSTIN
|WEST VIRGINIA
|RB
|CROSBY, TYRELL
|OREGON
|OL
|CRUIKSHANK, DANE
|ARIZONA
|DB
|DANIEL, TREVOR
|TENNESSEE
|PK
|DANIELS, JAMES
|IOWA
|OL
|DARNOLD, SAM
|SOUTHERN CALIFORNIA
|QB
|DAVENPORT, MARCUS
|UTSA
|DL
|DAVIDSON, JOSEPH
|BOWLING GREEN
|PK
|DAVIS, CARLTON
|AUBURN
|DB
|DAWSON, DUKE
|FLORIDA
|DB
|DELANEY, DEE
|MIAMI-FL
|DB
|DELUCA, NICK
|NORTH DAKOTA ST
|LB
|DEMBY, JAMIL
|MAINE
|OL
|DICKERSON, MATT
|UCLA
|DL
|DICKSON, MICHAEL
|TEXAS
|PK
|DISSLY, WILL
|WASHINGTON
|TE
|DOOLEY, GARRET
|WISCONSIN
|LB
|EDMONDS, CHASE
|FORDHAM
|RB
|EDMUNDS, TERRELL
|VIRGINIA TECH
|DB
|EDMUNDS, TREMAINE
|VIRGINIA TECH
|LB
|EJIOFOR, DUKE
|WAKE FOREST
|DL
|ELLIOTT, DESHON
|TEXAS
|DB
|ERNSBERGER, DONNIE
|WESTERN MICHIGAN
|RB
|ETLING, DANNY
|LOUISIANA ST
|QB
|EVANS, RASHAAN
|ALABAMA
|LB
|FACYSON, BRANDON
|VIRGINIA TECH
|DB
|FALK, LUKE
|WASHINGTON ST
|QB
|FANT, RASHARD
|INDIANA
|DB
|FATUKASI, FOLEY
|CONNECTICUT
|DL
|FERGUSON, RILEY
|MEMPHIS
|QB
|FITTS, KYLIE
|UTAH
|DL
|FITZPATRICK, MINKAH
|ALABAMA
|DB
|FLOWERS, DIMITRI
|OKLAHOMA
|RB
|FLOWERS, QUINTON
|SOUTH FLORIDA
|QB
|FLOWERS, TRE
|OKLAHOMA ST
|DB
|FOSTER, ROBERT
|ALABAMA
|WR
|FRANKLIN, JARVION
|WESTERN MICHIGAN
|RB
|FRANKLIN-MYERS, JOHN
|STEPHEN F AUSTIN
|DL
|FRAZIER, JOSHUA
|ALABAMA
|DL
|FREEMAN, ROYCE
|OREGON
|RB
|FUMAGALLI, TROY
|WISCONSIN
|TE
|GALLUP, MICHAEL
|COLORADO ST
|WR
|GATES, NICK
|NEBRASKA
|OL
|GAULDEN, RASHAAN
|TENNESSEE
|DB
|GESICKI, MIKE
|PENN ST
|TE
|GOEDERT, DALLAS
|SOUTH DAKOTA ST
|TE
|GOSSETT, COLBY
|APPALACHIAN ST
|OL
|GRAYSON, DAVON
|EAST CAROLINA
|WR
|GREEN, RASHEEM
|SOUTHERN CALIFORNIA
|DL
|GRIFFIN, SHAQ
|CENTRAL FLORIDA
|LB
|GUICE, DERRIUS
|LOUISIANA ST
|RB
|HALEY, GRANT
|PENN ST
|DB
|HAMILTON, DAESEAN
|PENN ST
|WR
|HAMILTON, SHAUN DION
|ALABAMA
|LB
|HAND, DA'SHAWN
|ALABAMA
|DL
|HARRIS, DAVONTAE
|ILLINOIS ST
|DB
|HARRIS, MARCELL
|FLORIDA
|DB
|HARRISON, DES
|WEST GEORGIA
|OL
|HARRISON, RONNIE
|ALABAMA
|DB
|HAYNES, MARQUIS
|MISSISSIPPI
|DL
|HEARN, TAYLOR
|CLEMSON
|OL
|HEARNS, JAMES
|LOUISVILLE
|LB
|HENDERSON, QUADREE
|PITTSBURGH
|WR
|HENDERSON, ZAY
|TEXAS A&M
|DL
|HERNANDEZ, WILL
|UTEP
|OL
|HERNDON, CHRIS
|MIAMI-FL
|TE
|HICKS, KYLE
|TEXAS CHRISTIAN
|RB
|HILL, B J
|NORTH CAROLINA ST
|DL
|HILL, HOLTON
|TEXAS
|DB
|HINES, NYHEIM
|NORTH CAROLINA ST
|RB
|HOLLAND, JEFF
|AUBURN
|LB
|HOLMES, JALYN
|OHIO ST
|DL
|HUBBARD, SAM
|OHIO ST
|DL
|HUGHES, MIKE
|CENTRAL FLORIDA
|DB
|HURST, HAYDEN
|SOUTH CAROLINA
|TE
|HURST, MO
|MICHIGAN
|DL
|IGWEBUIKE, GODWIN
|NORTHWESTERN
|DB
|IYIEGBUNIWE, JOEL
|WESTERN KENTUCKY
|LB
|IZZO, RYAN
|FLORIDA ST
|TE
|JACKSON, DARIUS
|JACKSONVILLE ST-AL
|LB
|JACKSON, DONTE
|LOUISIANA ST
|DB
|JACKSON, J C
|MARYLAND
|DB
|JACKSON, JOSH
|IOWA
|DB
|JACKSON, JUSTIN
|NORTHWESTERN
|RB
|JACKSON, LAMAR
|LOUISVILLE
|QB
|JACOBS, LEON
|WISCONSIN
|LB
|JAMERSON, NATRELL
|WISCONSIN
|DB
|JAMES, DERWIN
|FLORIDA ST
|DB
|JAMES, RICHIE
|MIDDLE TENNESSEE ST
|WR
|JEFFERSON, MALIK
|TEXAS
|LB
|JEWELL, JOSEY
|IOWA
|LB
|JOHNSON, DANNY
|SOUTHERN A&M
|DB
|JOHNSON, KERRYON
|AUBURN
|RB
|JOHNSON, TARON
|WEBER ST
|DB
|JONES, CHRIS
|NEBRASKA
|DB
|JONES, JAMARCO
|OHIO ST
|OL
|JONES, JUSTIN
|NORTH CAROLINA ST
|DL
|JONES, RONALD
|SOUTHERN CALIFORNIA
|RB
|JONES, SAM
|ARIZONA ST
|OL
|JONES-SMITH, JARYD
|PITTSBURGH
|OL
|JOSEPH, MICHAEL
|DUBUQUE
|DB
|KALAMBAYI, PETER
|STANFORD
|LB
|KALU, JOSHUA
|NEBRASKA
|DB
|KELLY, JOHN
|TENNESSEE
|RB
|KELLY, KAM
|SAN DIEGO ST
|DB
|KEY, ARDEN
|LOUISIANA ST
|DL
|KING, JAMARCUS
|SOUTH CAROLINA
|DB
|KIRK, CHRISTIAN
|TEXAS A&M
|WR
|KISER, MICAH
|VIRGINIA
|LB
|LACY, CHRIS
|OKLAHOMA ST
|WR
|LANDRY, HAROLD
|BOSTON COL
|DL
|LASLEY, JORDAN
|UCLA
|WR
|LAULETTA, KYLE
|RICHMOND
|QB
|LAZARD, ALLEN
|IOWA ST
|WR
|LEE, TANNER
|NEBRASKA
|QB
|LEONARD, DARIUS
|SOUTH CAROLINA ST
|LB
|LEONARD, RICK
|FLORIDA ST
|OL
|LEWIS, TYQUAN
|OHIO ST
|DL
|LITTON, CHASE
|MARSHALL
|QB
|LOONEY, JAMES
|CALIFORNIA
|DL
|LOTULELEI, LOWELL
|UTAH
|DL
|MADDOX, AVONTE
|PITTSBURGH
|DB
|MADISON, COLE
|WASHINGTON ST
|OL
|MALONE, K J
|LOUISIANA ST
|OL
|MARTIN, TJ
|WASHINGTON ST
|WR
|MATA'AFA, HERCULES
|WASHINGTON ST
|DL
|MAYFIELD, BAKER
|OKLAHOMA
|QB
|MCCLOUD, RAY-RAY
|CLEMSON
|WR
|MCCRAY, MIKE
|MICHIGAN
|LB
|MCDERMOTT, K C
|MIAMI-FL
|OL
|MCFADDEN, TARVARUS
|FLORIDA ST
|DB
|MCGLINCHEY, MIKE
|NOTRE DAME
|OL
|MCINTOSH, R J
|MIAMI-FL
|DL
|MCKENZIE, KAHLIL
|TENNESSEE
|DL
|MEEKS, QUENTON
|STANFORD
|DB
|MICHEL, SONY
|GEORGIA
|RB
|MILLER, ANTHONY
|MEMPHIS
|WR
|MILLER, KOLTON
|UCLA
|OL
|MITCHELL, STEVEN
|SOUTHERN CALIFORNIA
|WR
|MOORE, D J
|MARYLAND
|WR
|MOORE, J'MON
|MISSOURI
|WR
|MOORE, KAM
|BOSTON COL
|DB
|MOORE, SKAI
|SOUTH CAROLINA
|LB
|NALL, RYAN
|OREGON ST
|RB
|NEAL, SIRAN
|JACKSONVILLE ST-AL
|DB
|NELSON, NICK
|WISCONSIN
|DB
|NELSON, QUENTON
|NOTRE DAME
|OL
|NICHOLS, BILAL
|DELAWARE
|DL
|NICKERSON, PARRY
|TULANE
|DB
|NNADI, DERRICK
|FLORIDA ST
|DL
|NORTON, KENDRICK
|MIAMI-FL
|DL
|NOTEBOOM, JOE
|TEXAS CHRISTIAN
|OL
|NWOSU, CHENNA
|SOUTHERN CALIFORNIA
|LB
|O'DANIEL, DORIAN
|CLEMSON
|LB
|OKORAFOR, CHUKS
|WESTERN MICHIGAN
|OL
|OKORONKWO, OBO
|OKLAHOMA
|LB
|OLIVER, ISAIAH
|COLORADO
|DB
|O'NEILL, BRIAN
|PITTSBURGH
|OL
|PARKER, BRANDON
|NORTH CAROLINA A&T ST
|OL
|PARRIS, TIMON
|STONY BROOK
|OL
|PAYNE, DA'RON
|ALABAMA
|DL
|PENNY, RASHAAD
|SAN DIEGO ST
|RB
|PETTIS, DANTE
|WASHINGTON
|WR
|PETTWAY, KAMRYN
|AUBURN
|RB
|PHILLIPS, CAM
|VIRGINIA TECH
|WR
|PHILLIPS, DARIUS
|WESTERN MICHIGAN
|DB
|PHILLIPS, HARRISON
|STANFORD
|DL
|PHILLIPS, SKYLER
|IDAHO ST
|OL
|PINEIRO, EDDY
|FLORIDA
|K
|PRICE, BILLY
|OHIO ST
|OL
|PRINGLE, BYRON
|KANSAS ST
|WR
|PUGH, JAKE
|FLORIDA ST
|LB
|QUESSENBERRY, SCOTT
|UCLA
|OL
|QUINN, TREY
|SMU
|WR
|RAGNOW, FRANK
|ARKANSAS
|OL
|RANKIN, MARTINAS
|MISSISSIPPI ST
|OL
|REDFIELD, MAX
|INDIANA-PENN
|DB
|REED, D J
|KANSAS ST
|DB
|REID, JUSTIN
|STANFORD
|DB
|RICHARD, DEMARIO
|ARIZONA ST
|RB
|RICHARDSON, WILL
|NORTH CAROLINA ST
|OL
|RIDLEY, CALVIN
|ALABAMA
|WR
|ROBERTS, STEPHEN
|AUBURN
|DB
|ROBERTSON, KOREY
|SOUTHERN MISSISSIPPI
|WR
|ROLLAND-JONES, JA'VON
|ARKANSAS ST
|DL
|ROSEN, JOSH
|UCLA
|QB
|ROTIMI, BUNMI
|OLD DOMINION
|DL
|RUDOLPH, MASON
|OKLAHOMA ST
|QB
|SAM, CHRISTIAN
|ARIZONA ST
|LB
|SAMUELS, JAYLEN
|NORTH CAROLINA ST
|TE
|SANDERS, DOMINICK
|GEORGIA
|DB
|SCALES, TEGRAY
|INDIANA
|LB
|SCARBROUGH, BO
|ALABAMA
|RB
|SCHULTZ, DALTON
|STANFORD
|TE
|SCOTT, J K
|ALABAMA
|K
|SCOTT, JALEEL
|NEW MEXICO ST
|WR
|SENAT, DEADRIN
|SOUTH FLORIDA
|DL
|SENAT, GREG
|WAGNER
|OL
|SETTLE, TIM
|VIRGINIA TECH
|DL
|SHELTON, COLEMAN
|WASHINGTON
|OL
|SHEPHERD, NATHAN
|FORT HAYS ST
|DL
|SHIMONEK, NIC
|TEXAS TECH
|QB
|SMITH, ANDRE
|NORTH CAROLINA
|LB
|SMITH, BRADEN
|AUBURN
|OL
|SMITH, ROQUAN
|GEORGIA
|LB
|SMITH, TRE'QUAN
|CENTRAL FLORIDA
|WR
|SMITH, VAN
|CLEMSON
|DB
|SMYTHE, DURHAM
|NOTRE DAME
|TE
|SPEAKS, BREELAND
|MISSISSIPPI
|DL
|ST BROWN, EQUANIMEOUS
|NOTRE DAME
|WR
|STALLWORTH, TAYLOR
|SOUTH CAROLINA
|DL
|STEWART, M J
|NORTH CAROLINA
|DB
|STREET, KENTAVIUS
|NORTH CAROLINA ST
|DL
|STROMAN, GREG
|VIRGINIA TECH
|DB
|SULLIVAN, CHANDON
|GEORGIA ST
|DB
|SUTTON, COURTLAND
|SMU
|WR
|SWEAT, JOSH
|FLORIDA ST
|DL
|TATE, AUDEN
|FLORIDA ST
|WR
|TAYLOR, ROD
|MISSISSIPPI
|OL
|TELLER, WYATT
|VIRGINIA TECH
|OL
|THOMAS, CHAD
|MIAMI-FL
|DL
|THOMAS, IAN
|INDIANA
|TE
|THOMAS, J T
|OKLAHOMA
|DB
|THOMAS, JORDAN
|MISSISSIPPI ST
|TE
|THOMAS, MATTHEW
|FLORIDA ST
|LB
|THOMAS, ROC
|JACKSONVILLE ST-AL
|RB
|THOMPSON, TRENT
|GEORGIA
|DL
|TOLIVER, HENRE'
|ARKANSAS
|DB
|TOLIVER, KEVIN
|LOUISIANA ST
|DB
|TOTH, BRETT
|ARMY
|OL
|TOWNSEND, JOHNNY
|FLORIDA
|K
|TRIPUCKA, SHANE
|TEXAS A&M
|K
|TURAY, KEMOKO
|RUTGERS
|LB
|UHATAFE, LEKA
|UTAH
|OL
|VALDES-SCANTLING, MARQUEZ
|SOUTH FLORIDA
|WR
|VANDER ESCH, LEIGHTON
|BOISE ST
|LB
|VEA, VITA
|WASHINGTON
|DL
|VICTOR, AZEEM
|WASHINGTON
|LB
|WADE, D'MONTRE
|MURRAY ST
|DB
|WADLEY, AKRUM
|IOWA
|RB
|WALKER, TREY
|LOUISIANA-LAFAYETTE
|DB
|WALLACE, LEVI
|ALABAMA
|DB
|WALTON, MARK
|MIAMI-FL
|RB
|WARD, DENZEL
|OHIO ST
|DB
|WARNER, FRED
|BRIGHAM YOUNG
|LB
|WARREN, CHRIS
|TEXAS
|RB
|WASHINGTON, JAMES
|OKLAHOMA ST
|WR
|WATTS, ARMANI
|TEXAS A&M
|DB
|WEAH, JESTER
|PITTSBURGH
|WR
|WEATHERSBY, TOBY
|LOUISIANA ST
|OL
|WEBB, DAMON
|OHIO ST
|DB
|WELLS, DAVID
|SAN DIEGO ST
|TE
|WELSH, SEAN
|IOWA
|OL
|WHITE, KA'RAUN
|WEST VIRGINIA
|WR
|WHITE, KYZIR
|WEST VIRGINIA
|DB
|WHITE, MIKE
|WESTERN KENTUCKY
|QB
|WHITEHEAD, JORDAN
|PITTSBURGH
|DB
|WICKER, JOJO
|ARIZONA ST
|DL
|WIENEKE, JAKE
|SOUTH DAKOTA ST
|WR
|WILKINS, JORDAN
|MISSISSIPPI
|RB
|WILLIAMS, CONNOR
|TEXAS
|OL
|WILLIAMS, DARREL
|LOUISIANA ST
|RB
|WILSON, CED
|BOISE ST
|WR
|WILSON, EDDY
|PURDUE
|DL
|WILSON, JEFF
|NORTH TEXAS
|RB
|WIMS, JAVON
|GEORGIA
|WR
|WINBUSH, ANTHONY
|BALL ST
|DL
|WINSLOW, RYAN
|PITTSBURGH
|K
|WOODSIDE, LOGAN
|TOLEDO
|QB
|WORLEY, CHRIS
|OHIO ST
|LB
|WYNN, ISAIAH
|GEORGIA
|OL
|YIADOM, ISAAC
|BOSTON COL
|DB
|YOUNG, KENNY
|UCLA
|LB
|YOUNG, TREVON
|LOUISVILLE
|DL
Saints News | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com
New Orleans Saints first-round pick Chris Olave built strong list of dos, don'ts
'I think you have a full, complete player'
New Orleans Saints agree to terms with 17 undrafted free agents
Players join roster with the Saints five selections from the 2022 NFL Draft
New Orleans Saints add linebacker, defensive tackle on final day of 2022 NFL Draft
D'Marco Jackson, Jordan Jackson provide depth and special teams play
Meet the 2022 Saints Draft Picks
New Orleans selected Chris Olave, Trevor Penning, Alontae Taylor, D'Marco Jackson, and Jordan Jackson in the 2022 NFL Draft
New Orleans Saints notes from Day 3 of the 2022 NFL draft
Jackson is first player Saints have drafted from Appalachian State
Five things to know about Jordan Jackson | 2022 Saints Draft Pick 194
Will be eligible to play immediately for Saints
New Orleans Saints select Air Force defensive tackle Jordan Jackson with Pick 194 in the 2022 NFL Draft
He had 41 tackles with 7.5 sacks in 2021
Five things to know about D'Marco Jackson | 2022 Saints Draft Pick 161
Had 19 tackles for loss last season, tied for fourth most in Football Bowl Subdivision
New Orleans Saints select Appalachian State linebacker D'Marco Jackson with Pick 161 in the 2022 NFL Draft
Sun Belt Conference Defensive Player of the Year in 2021
New Orleans Saints notes from Day 2 of 2022 NFL draft
Alontae Taylor is the 12th player from Tennessee the Saints have drafted
Moving from receiver to defensive back pays off for New Orleans Saints draft pick Alontae Taylor
'I feel like in life sometimes, you have to adapt and I'm willing to adapt'