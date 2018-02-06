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NFL releases full list of 2018 Combine participants

Several players with New Orleans/Louisiana ties will be participating

Feb 06, 2018 at 08:23 AM

PLAYERSCHOOLPOSITION
ADAMS, JOSHNOTRE DAMERB
ADENIYI, OLATOLEDODL
AKINS, JORDANCENTRAL FLORIDATE
ALEXANDER, JAIRELOUISVILLEDB
ALLEN, AUSTINARKANSASQB
ALLEN, BRIANMICHIGAN STOL
ALLEN, JOSHWYOMINGQB
ALLEN, MARCUSPENN STDB
ANDREWS, MARKOKLAHOMATE
APKE, TROYPENN STDB
ARMSTRONG, DORANCEKANSASDL
ARUNA, ADETULANEDL
ATEMAN, MARCELLOKLAHOMA STWR
ATKINS, JOHNGEORGIADL
AVERETT, ANTHONYALABAMADB
AVERY, GENARDMEMPHISLB
BADGLEY, MIKEMIAMI-FLK
BAKER, JEROMEOHIO STLB
BALLAGE, KALENARIZONA STRB
BARKLEY, SAQUONPENN STRB
BARRETT, J TOHIO STQB
BATES, JESSIEWAKE FORESTDB
BAUGH, MARCUSOHIO STTE
BAWDEN, NICKSAN DIEGO STRB
BELLAMY, DAVINGEORGIALB
BENKERT, KURTVIRGINIAQB
BERRIOS, BRAXTONMIAMI-FLWR
BIERRIA, KEISHAWNWASHINGTONLB
BLANDING, QUINVIRGINIADB
BRIGHT, DAVESTANFORDOL
BROWN, DREWNEBRASKAK
BROWN, DREWVIRGINIADL
BROWN, ORLANDOOKLAHOMAOL
BROWN, TONYALABAMADB
BRYAN, TAVENFLORIDADL
BURKS, ORENVANDERBILTLB
BURNETT, DEONTAYSOUTHERN CALIFORNIAWR
CABINDA, JASONPENN STLB
CAIN, DEONCLEMSONWR
CALLAWAY, ANTONIOFLORIDAWR
CAMPBELL, CHRISPENN STDB
CANTRELL, DYLANTEXAS TECHWR
CAPPA, ALEXHUMBOLDT STOL
CAREW, TANNEROREGONST
CARLSON, DANIELAUBURNK
CARRINGTON, DARRENUTAHWR
CARTER, LORENZOGEORGIALB
CHACHERE, ANDRESAN JOSE STDB
CHANDLER, SEANTEMPLEDB
CHARK, D JLOUISIANA STWR
CHRISTIAN, GERONLOUISVILLEOL
CHUBB, BRADLEYNORTH CAROLINA STDL
CHUBB, NICKGEORGIARB
CICHY, JACKWISCONSINLB
CLAPP, WILLLOUISIANA STOL
COBBS, SIMMIEINDIANAWR
COLE, MASONMICHIGANOL
COLEMAN, LAVONWASHINGTONRB
CONKLIN, TYLERCENTRAL MICHIGANTE
CORBETT, AUSTINNEVADAOL
COUTEE, KEKETEXAS TECHWR
COVINGTON, CHRISINDIANALB
CRAWFORD, JUSTINWEST VIRGINIARB
CROSBY, TYRELLOREGONOL
CRUIKSHANK, DANEARIZONADB
DANIEL, TREVORTENNESSEEPK
DANIELS, JAMESIOWAOL
DARNOLD, SAMSOUTHERN CALIFORNIAQB
DAVENPORT, MARCUSUTSADL
DAVIDSON, JOSEPHBOWLING GREENPK
DAVIS, CARLTONAUBURNDB
DAWSON, DUKEFLORIDADB
DELANEY, DEEMIAMI-FLDB
DELUCA, NICKNORTH DAKOTA STLB
DEMBY, JAMILMAINEOL
DICKERSON, MATTUCLADL
DICKSON, MICHAELTEXASPK
DISSLY, WILLWASHINGTONTE
DOOLEY, GARRETWISCONSINLB
EDMONDS, CHASEFORDHAMRB
EDMUNDS, TERRELLVIRGINIA TECHDB
EDMUNDS, TREMAINEVIRGINIA TECHLB
EJIOFOR, DUKEWAKE FORESTDL
ELLIOTT, DESHONTEXASDB
ERNSBERGER, DONNIEWESTERN MICHIGANRB
ETLING, DANNYLOUISIANA STQB
EVANS, RASHAANALABAMALB
FACYSON, BRANDONVIRGINIA TECHDB
FALK, LUKEWASHINGTON STQB
FANT, RASHARDINDIANADB
FATUKASI, FOLEYCONNECTICUTDL
FERGUSON, RILEYMEMPHISQB
FITTS, KYLIEUTAHDL
FITZPATRICK, MINKAHALABAMADB
FLOWERS, DIMITRIOKLAHOMARB
FLOWERS, QUINTONSOUTH FLORIDAQB
FLOWERS, TREOKLAHOMA STDB
FOSTER, ROBERTALABAMAWR
FRANKLIN, JARVIONWESTERN MICHIGANRB
FRANKLIN-MYERS, JOHNSTEPHEN F AUSTINDL
FRAZIER, JOSHUAALABAMADL
FREEMAN, ROYCEOREGONRB
FUMAGALLI, TROYWISCONSINTE
GALLUP, MICHAELCOLORADO STWR
GATES, NICKNEBRASKAOL
GAULDEN, RASHAANTENNESSEEDB
GESICKI, MIKEPENN STTE
GOEDERT, DALLASSOUTH DAKOTA STTE
GOSSETT, COLBYAPPALACHIAN STOL
GRAYSON, DAVONEAST CAROLINAWR
GREEN, RASHEEMSOUTHERN CALIFORNIADL
GRIFFIN, SHAQCENTRAL FLORIDALB
GUICE, DERRIUSLOUISIANA STRB
HALEY, GRANTPENN STDB
HAMILTON, DAESEANPENN STWR
HAMILTON, SHAUN DIONALABAMALB
HAND, DA'SHAWNALABAMADL
HARRIS, DAVONTAEILLINOIS STDB
HARRIS, MARCELLFLORIDADB
HARRISON, DESWEST GEORGIAOL
HARRISON, RONNIEALABAMADB
HAYNES, MARQUISMISSISSIPPIDL
HEARN, TAYLORCLEMSONOL
HEARNS, JAMESLOUISVILLELB
HENDERSON, QUADREEPITTSBURGHWR
HENDERSON, ZAYTEXAS A&MDL
HERNANDEZ, WILLUTEPOL
HERNDON, CHRISMIAMI-FLTE
HICKS, KYLETEXAS CHRISTIANRB
HILL, B JNORTH CAROLINA STDL
HILL, HOLTONTEXASDB
HINES, NYHEIMNORTH CAROLINA STRB
HOLLAND, JEFFAUBURNLB
HOLMES, JALYNOHIO STDL
HUBBARD, SAMOHIO STDL
HUGHES, MIKECENTRAL FLORIDADB
HURST, HAYDENSOUTH CAROLINATE
HURST, MOMICHIGANDL
IGWEBUIKE, GODWINNORTHWESTERNDB
IYIEGBUNIWE, JOELWESTERN KENTUCKYLB
IZZO, RYANFLORIDA STTE
JACKSON, DARIUSJACKSONVILLE ST-ALLB
JACKSON, DONTELOUISIANA STDB
JACKSON, J CMARYLANDDB
JACKSON, JOSHIOWADB
JACKSON, JUSTINNORTHWESTERNRB
JACKSON, LAMARLOUISVILLEQB
JACOBS, LEONWISCONSINLB
JAMERSON, NATRELLWISCONSINDB
JAMES, DERWINFLORIDA STDB
JAMES, RICHIEMIDDLE TENNESSEE STWR
JEFFERSON, MALIKTEXASLB
JEWELL, JOSEYIOWALB
JOHNSON, DANNYSOUTHERN A&MDB
JOHNSON, KERRYONAUBURNRB
JOHNSON, TARONWEBER STDB
JONES, CHRISNEBRASKADB
JONES, JAMARCOOHIO STOL
JONES, JUSTINNORTH CAROLINA STDL
JONES, RONALDSOUTHERN CALIFORNIARB
JONES, SAMARIZONA STOL
JONES-SMITH, JARYDPITTSBURGHOL
JOSEPH, MICHAELDUBUQUEDB
KALAMBAYI, PETERSTANFORDLB
KALU, JOSHUANEBRASKADB
KELLY, JOHNTENNESSEERB
KELLY, KAMSAN DIEGO STDB
KEY, ARDENLOUISIANA STDL
KING, JAMARCUSSOUTH CAROLINADB
KIRK, CHRISTIANTEXAS A&MWR
KISER, MICAHVIRGINIALB
LACY, CHRISOKLAHOMA STWR
LANDRY, HAROLDBOSTON COLDL
LASLEY, JORDANUCLAWR
LAULETTA, KYLERICHMONDQB
LAZARD, ALLENIOWA STWR
LEE, TANNERNEBRASKAQB
LEONARD, DARIUSSOUTH CAROLINA STLB
LEONARD, RICKFLORIDA STOL
LEWIS, TYQUANOHIO STDL
LITTON, CHASEMARSHALLQB
LOONEY, JAMESCALIFORNIADL
LOTULELEI, LOWELLUTAHDL
MADDOX, AVONTEPITTSBURGHDB
MADISON, COLEWASHINGTON STOL
MALONE, K JLOUISIANA STOL
MARTIN, TJWASHINGTON STWR
MATA'AFA, HERCULESWASHINGTON STDL
MAYFIELD, BAKEROKLAHOMAQB
MCCLOUD, RAY-RAYCLEMSONWR
MCCRAY, MIKEMICHIGANLB
MCDERMOTT, K CMIAMI-FLOL
MCFADDEN, TARVARUSFLORIDA STDB
MCGLINCHEY, MIKENOTRE DAMEOL
MCINTOSH, R JMIAMI-FLDL
MCKENZIE, KAHLILTENNESSEEDL
MEEKS, QUENTONSTANFORDDB
MICHEL, SONYGEORGIARB
MILLER, ANTHONYMEMPHISWR
MILLER, KOLTONUCLAOL
MITCHELL, STEVENSOUTHERN CALIFORNIAWR
MOORE, D JMARYLANDWR
MOORE, J'MONMISSOURIWR
MOORE, KAMBOSTON COLDB
MOORE, SKAISOUTH CAROLINALB
NALL, RYANOREGON STRB
NEAL, SIRANJACKSONVILLE ST-ALDB
NELSON, NICKWISCONSINDB
NELSON, QUENTONNOTRE DAMEOL
NICHOLS, BILALDELAWAREDL
NICKERSON, PARRYTULANEDB
NNADI, DERRICKFLORIDA STDL
NORTON, KENDRICKMIAMI-FLDL
NOTEBOOM, JOETEXAS CHRISTIANOL
NWOSU, CHENNASOUTHERN CALIFORNIALB
O'DANIEL, DORIANCLEMSONLB
OKORAFOR, CHUKSWESTERN MICHIGANOL
OKORONKWO, OBOOKLAHOMALB
OLIVER, ISAIAHCOLORADODB
O'NEILL, BRIANPITTSBURGHOL
PARKER, BRANDONNORTH CAROLINA A&T STOL
PARRIS, TIMONSTONY BROOKOL
PAYNE, DA'RONALABAMADL
PENNY, RASHAADSAN DIEGO STRB
PETTIS, DANTEWASHINGTONWR
PETTWAY, KAMRYNAUBURNRB
PHILLIPS, CAMVIRGINIA TECHWR
PHILLIPS, DARIUSWESTERN MICHIGANDB
PHILLIPS, HARRISONSTANFORDDL
PHILLIPS, SKYLERIDAHO STOL
PINEIRO, EDDYFLORIDAK
PRICE, BILLYOHIO STOL
PRINGLE, BYRONKANSAS STWR
PUGH, JAKEFLORIDA STLB
QUESSENBERRY, SCOTTUCLAOL
QUINN, TREYSMUWR
RAGNOW, FRANKARKANSASOL
RANKIN, MARTINASMISSISSIPPI STOL
REDFIELD, MAXINDIANA-PENNDB
REED, D JKANSAS STDB
REID, JUSTINSTANFORDDB
RICHARD, DEMARIOARIZONA STRB
RICHARDSON, WILLNORTH CAROLINA STOL
RIDLEY, CALVINALABAMAWR
ROBERTS, STEPHENAUBURNDB
ROBERTSON, KOREYSOUTHERN MISSISSIPPIWR
ROLLAND-JONES, JA'VONARKANSAS STDL
ROSEN, JOSHUCLAQB
ROTIMI, BUNMIOLD DOMINIONDL
RUDOLPH, MASONOKLAHOMA STQB
SAM, CHRISTIANARIZONA STLB
SAMUELS, JAYLENNORTH CAROLINA STTE
SANDERS, DOMINICKGEORGIADB
SCALES, TEGRAYINDIANALB
SCARBROUGH, BOALABAMARB
SCHULTZ, DALTONSTANFORDTE
SCOTT, J KALABAMAK
SCOTT, JALEELNEW MEXICO STWR
SENAT, DEADRINSOUTH FLORIDADL
SENAT, GREGWAGNEROL
SETTLE, TIMVIRGINIA TECHDL
SHELTON, COLEMANWASHINGTONOL
SHEPHERD, NATHANFORT HAYS STDL
SHIMONEK, NICTEXAS TECHQB
SMITH, ANDRENORTH CAROLINALB
SMITH, BRADENAUBURNOL
SMITH, ROQUANGEORGIALB
SMITH, TRE'QUANCENTRAL FLORIDAWR
SMITH, VANCLEMSONDB
SMYTHE, DURHAMNOTRE DAMETE
SPEAKS, BREELANDMISSISSIPPIDL
ST BROWN, EQUANIMEOUSNOTRE DAMEWR
STALLWORTH, TAYLORSOUTH CAROLINADL
STEWART, M JNORTH CAROLINADB
STREET, KENTAVIUSNORTH CAROLINA STDL
STROMAN, GREGVIRGINIA TECHDB
SULLIVAN, CHANDONGEORGIA STDB
SUTTON, COURTLANDSMUWR
SWEAT, JOSHFLORIDA STDL
TATE, AUDENFLORIDA STWR
TAYLOR, RODMISSISSIPPIOL
TELLER, WYATTVIRGINIA TECHOL
THOMAS, CHADMIAMI-FLDL
THOMAS, IANINDIANATE
THOMAS, J TOKLAHOMADB
THOMAS, JORDANMISSISSIPPI STTE
THOMAS, MATTHEWFLORIDA STLB
THOMAS, ROCJACKSONVILLE ST-ALRB
THOMPSON, TRENTGEORGIADL
TOLIVER, HENRE'ARKANSASDB
TOLIVER, KEVINLOUISIANA STDB
TOTH, BRETTARMYOL
TOWNSEND, JOHNNYFLORIDAK
TRIPUCKA, SHANETEXAS A&MK
TURAY, KEMOKORUTGERSLB
UHATAFE, LEKAUTAHOL
VALDES-SCANTLING, MARQUEZSOUTH FLORIDAWR
VANDER ESCH, LEIGHTONBOISE STLB
VEA, VITAWASHINGTONDL
VICTOR, AZEEMWASHINGTONLB
WADE, D'MONTREMURRAY STDB
WADLEY, AKRUMIOWARB
WALKER, TREYLOUISIANA-LAFAYETTEDB
WALLACE, LEVIALABAMADB
WALTON, MARKMIAMI-FLRB
WARD, DENZELOHIO STDB
WARNER, FREDBRIGHAM YOUNGLB
WARREN, CHRISTEXASRB
WASHINGTON, JAMESOKLAHOMA STWR
WATTS, ARMANITEXAS A&MDB
WEAH, JESTERPITTSBURGHWR
WEATHERSBY, TOBYLOUISIANA STOL
WEBB, DAMONOHIO STDB
WELLS, DAVIDSAN DIEGO STTE
WELSH, SEANIOWAOL
WHITE, KA'RAUNWEST VIRGINIAWR
WHITE, KYZIRWEST VIRGINIADB
WHITE, MIKEWESTERN KENTUCKYQB
WHITEHEAD, JORDANPITTSBURGHDB
WICKER, JOJOARIZONA STDL
WIENEKE, JAKESOUTH DAKOTA STWR
WILKINS, JORDANMISSISSIPPIRB
WILLIAMS, CONNORTEXASOL
WILLIAMS, DARRELLOUISIANA STRB
WILSON, CEDBOISE STWR
WILSON, EDDYPURDUEDL
WILSON, JEFFNORTH TEXASRB
WIMS, JAVONGEORGIAWR
WINBUSH, ANTHONYBALL STDL
WINSLOW, RYANPITTSBURGHK
WOODSIDE, LOGANTOLEDOQB
WORLEY, CHRISOHIO STLB
WYNN, ISAIAHGEORGIAOL
YIADOM, ISAACBOSTON COLDB
YOUNG, KENNYUCLALB
YOUNG, TREVONLOUISVILLEDL

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