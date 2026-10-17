The New Orleans Saints have activated LS Zach Wood from Injured Reserve and elevated (standard) WR Cedric Tillman to the active roster for Sunday's game at the New York Giants.
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Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints sign Kevin Austin Jr., Jarquez Hunter to practice squad
New Orleans Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints re-sign CB Decamerion Richardson
Saints announce roster moves and game status report update
Shift4 Transaction Alert: Saints announce gameday elevations for Week 5 vs. Vikings
Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints announce gameday elevations for Week 4 vs. Falcons
Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints sign RB Ulysses Bentley IV, EDGE David Ojabo to practice squad
Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints announce gameday elevations for Week 3 vs. Raiders
Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints announce gameday elevations for Week 2 vs. Ravens
Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints sign RB CJ Donaldson to active roster, LS Scott Daly to practice squad
Saints announce roster moves
Shift4 Transaction Alert: Saints sign edge Jonah Williams to practice squad