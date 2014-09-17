New Orleans Saints release first injury report for Minnesota Vikings week

New Orleans Saints Injury Report for Wednesday:
LB Curtis Lofton (Shoulder) - LP
C Jonathan Goodwin (Elbow) -DNP
RB Mark Ingram (Hand) - DNP
LB David Hawthorne (Ankle) - DNP
S Marcus Ball (Hamstring) - DNP
FB Erik Lorig (Ankle) - DNP
Minnesota Vikings Injury Report for Wednesday:
DT Sharrif Floyd (Shoulder) - DNP
LB Chad Greenway (Hand/Rib) -DNP
T Phil Loadholt (Ankle) - DNP
CB Xavier Rhodes (Groin) - LP
TE Kyle Rudolph (Abdomen) - LP
WR Rodney Smith (Hamstring) - LP
LB Brandon Watts (Knee) - LP
LB Michael Mauti (Foot) - FP