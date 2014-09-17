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Saints News | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com

New Orleans Saints release first injury report for Minnesota Vikings week

Mark Ingram, Curtis Lofton and Jonathan Goodwin are among the players listed on Wednesday's New Orleans Saints injury report

Sep 17, 2014 at 07:55 AM

New Orleans Saints Injury Report for Wednesday:
LB Curtis Lofton (Shoulder) - LP
C Jonathan Goodwin (Elbow) -DNP
RB Mark Ingram (Hand) - DNP
LB David Hawthorne (Ankle) - DNP
S Marcus Ball (Hamstring) - DNP
FB Erik Lorig (Ankle) - DNP

Minnesota Vikings Injury Report for Wednesday:
DT Sharrif Floyd (Shoulder) - DNP
LB Chad Greenway (Hand/Rib) -DNP
T Phil Loadholt (Ankle) - DNP
CB Xavier Rhodes (Groin) - LP
TE Kyle Rudolph (Abdomen) - LP
WR Rodney Smith (Hamstring) - LP
LB Brandon Watts (Knee) - LP
LB Michael Mauti (Foot) - FP

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