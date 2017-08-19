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New Orleans Saints 2026
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Saints News | New Orleans Saints | NewOrleansSaints.com

Inside the Game: Saints vs Chargers stats comparison

In 2016, both teams had top 10 scoring and passing offenses.

Aug 19, 2017 at 06:00 AM

Saints at Chargers: Game Action #2 - October 2, 2016

Check out the game actions between the Saints and Chargers in Week 4.

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2016 League Rankings

Saints

Chargers

Record

7-9

5-11

Scoring Avg. (NFL Rank)

29.3 (2)

25.6 (9)

Opp. Scoring Avg. (NFL Rank)

28.4 (31)

26.4 (29)

Total Off. (NFL Rank)

426.0 (1)

356.8 (14)

Rushing Off. (NFL Rank)

108.9 (16)

94.4 (26)

Passing Off. (NFL Rank)

317.1 (1)

262.4 (8)

Total Def. (NFL Rank)

375.4 (27)

347.1 (16)

Rushing Def. (NFL Rank)

101.6 (14)

97.9 (10)

Passing Def. (NFL Rank)

273.8 (32)

249.2 (20)

Kickoff Return Avg. (NFL Rank)

16.5 (31)

18.1 (30)

Punt Return Avg. (NFL Rank)

9.6 (9)

6.6 (27)

Turnover Margin (NFL Rank)

-3 (23)

-7 (26t)

Penalties

107

107

Penalty Yards

969

780

Opp. Penalties

104

118

Opp. Penalty Yards

881

837

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