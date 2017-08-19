Inside the Game: Saints vs Chargers stats comparison

Check out the game actions between the Saints and Chargers in Week 4.
2016 League Rankings
Saints
Chargers
Record
7-9
5-11
Scoring Avg. (NFL Rank)
29.3 (2)
25.6 (9)
Opp. Scoring Avg. (NFL Rank)
28.4 (31)
26.4 (29)
Total Off. (NFL Rank)
426.0 (1)
356.8 (14)
Rushing Off. (NFL Rank)
108.9 (16)
94.4 (26)
Passing Off. (NFL Rank)
317.1 (1)
262.4 (8)
Total Def. (NFL Rank)
375.4 (27)
347.1 (16)
Rushing Def. (NFL Rank)
101.6 (14)
97.9 (10)
Passing Def. (NFL Rank)
273.8 (32)
249.2 (20)
Kickoff Return Avg. (NFL Rank)
16.5 (31)
18.1 (30)
Punt Return Avg. (NFL Rank)
9.6 (9)
6.6 (27)
Turnover Margin (NFL Rank)
-3 (23)
-7 (26t)
Penalties
107
107
Penalty Yards
969
780
Opp. Penalties
104
118
Opp. Penalty Yards
881
837